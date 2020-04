POL-OH: Fahndungsrücknahme: Leon S. aus Bad Hersfeld in Frankfurt am Main ausfindig gemacht

Polizeipräsidium Osthessen

Bad Hersfeld - Der seit Montagabend (06.04.) als vermisst gemeldete Leon S. aus Bad Hersfeld konnte am heutigen Donnerstag in Frankfurt am Main ausfindig gemacht werden. Es wird daher um Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung gebeten.

Anhaltspunkte für einen strafrechtlichen Hintergrund seines Verschwindens liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei bedankt sich bei allen Bürgerinnen und Bürgern für die Unterstützung!

