POL-DN: Einbruch in Wohnung

Düren (ots)

Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Weidenpesch" geriet am Donnerstag in den Fokus von Einbrechern.

Als die Bewohnerin gegen 13:30 Uhr nach zweieinhalbstündiger Abwesenheit zu ihrer Wohnung zurückkehrte, stellte sie einen Schaden am Schloss ihrer Wohnungstür fest. Diese ließ sich nicht mehr öffnen. Dass jemand in die Wohnung gelangt war, war zu diesem Zeitpunkt nicht ersichtlich. Als ein hinzugerufener Schlüsseldienst die Tür dann öffnete, musste die Frau feststellen, dass verschiedene Behältnisse auf der Suche nach Diebesgut durchwühlt worden waren. Nach ersten Feststellungen wurde Schmuck entwendet.

Die Kriminalpolizei suchte und sicherte Spuren. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Notrufnummer 110 zu jeder Zeit entgegen.

