Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 140819-767: Kassiererin ausgetrickst

Wipperfürth (ots)

Bei einem Trickbetrug am Wipperfürther Busbahnhof haben eine unbekannte Frau sowie ihre beiden Begleiter am Dienstagmorgen Bargeld erbeutet. Die drei Tatverdächtigen mit südländischem Aussehen hatten gegen 10.45 Uhr einen Lebensmittelmarkt am Surgeres-Platz besucht. An der Kasse bezahlte die Frau zunächst eine Packung Tee, bat dann aber um die Rückabwicklung des Kaufes. Während dieser Zeit griff einer der Begleiter in das Geschehen ein und hielt der Kassiererin plötzlich eine Packung Donuts vor das Gesicht. Dass es sich hier um ein Ablenkungsmanöver handelte, stellte sich dann später heraus, nachdem ein Fehlbestand in der Kasse zu Tage trat. Die Frau war von kräftiger Statur, hatte dunkle Haare und trug eine dunkle Hose, eine schwarze Sweatshirtjacke sowie eine dunkle Kappe. Von einem der Begleiter konnte lediglich angeben werden, dass dieser kurze, dunkle und gelockte Haare sowie einen dunklen Bart hatte. Die Polizei hofft auf Zeugen, die Angaben zu den Personen oder einem benutzten Fahrzeug machen können. Bitte melden Sie sich in diesem Fall beim Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

