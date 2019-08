Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 140819-766: Geld, Schmuck und Uhren bei Einbruch erbeutet

Waldbröl (ots)

Am Dienstag (13. August) haben Unbekannte während der Tageszeit in ein Haus an der Brölbahnstraße eingebrochen. Zunächst gelangten die Täter auf unbekannte Weise in den Hausflur, von wo aus sie die Eingangstür einer Wohnung aufhebelten. Dort durchwühlten Sie nahezu alle Räume und ließen sich offenbar auch nicht durch den in der Wohnung befindlichen Hund stören. Die Einbrecher entkamen mit Geld, Schmuck und zwei Uhren. Hinweise zu dem Einbruch, der sich zwischen 11.00 und 18.30 Uhr zugetragen hat, nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

