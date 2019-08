Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 120819-764: Zigarettenautomat aufgebrochen

Lindlar (ots)

Ein an einer Gaststätte in Hohkeppel angebrachter Zigarettenautomat ist vermutlich im Verlauf des Wochenendes von Unbekannten aufgebrochen worden. Am frühen Sonntagabend (11. August) verständigte ein Zeuge die Polizei, nachdem er den im Bereich des Geldeinwurfs mit einem Schneidwerkzeug geöffneten Automaten entdeckt hatte. Einen zweiten, direkt daneben aufgehängten Automaten, ließen die Diebe unberührt. Ob die Täter Beute gemacht haben, konnte bislang nicht ermittelt werden. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei in Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

