Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 110819-762: Verkehrsunfall mit Personenschaden Zwei Motorradfahrer zogen sich Verletzungen zu

Gummersbach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 173 in Höhe der Ortslage Neuenschmiede haben sich am Sonntagnachmittag (11.08.) zwei Motorradfahrer aus Solingen verletzt. Nach dem Stand der Unfallaufnahme befuhren die beiden 34 und 44 Jahre alten Männer in einer Gruppe mit zwei weiteren Motorradfahrern um 14:50 Uhr die Landstraße in Richtung Meinerzhagen. In Höhe der Ortslage Neuenschmiede verloren die beiden Männer die Kontrolle über ihre Fahrzeuge. Während der 34-jährige Solinger sich lediglich leichte Verletzungen zuzog, erlitt der 44-Jährige schwere Verletzungen. Beide Fahrer wurden nach notärztlicher Behandlung am Unfallort mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Mitfahrer soll ein Wildwechsel auf der Fahrbahn ursächlich für das Unfallgeschehen gewesen sein. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. An beiden Motorrädern entstand Totalschaden. Die Landstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme bis 17:15 Uhr gesperrt.

