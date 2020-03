Polizei Düren

POL-DN: Corona-Bluff an der Wohnungstür

Düren (ots)

Zwei unbekannte weibliche Personen versuchten am gestrigen Donnerstag sich Zugang zu einer Wohnung zu verschaffen, indem Sie behaupteten, die Bewohnerin habe sich mit dem Coronavirus infiziert.

Am Donnerstag gegen 11:30 Uhr klingelte es an einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Zollhausstraße. Die 68-jährige Bewohnerin öffnete. Vor der Tür standen zwei junge Frauen, die behaupteten zu wissen, dass die Bewohnerin sich mit dem Coronavirus infiziert habe. Deshalb müssten sie nun in die Wohnung kommen um "weitere Untersuchungen" durchzuführen.

Doch mit diesen Behauptungen stießen die beiden Frauen bei der Bewohnerin auf taube Ohren. Denn zum einen konnte die Dame ausschließen, mit dem Coronavirus infiziert zu sein. Zum anderen kamen ihr das junge Alter und der Akzent der beiden Frauen sehr verdächtig vor. Daher verweigerte sie den Zutritt, schloss die Tür und tat das einzig Richtige: Sie rief die Polizei. Den Beamten gegenüber beschrieb sie die zwei Frauen wie folgt:

1. weibliche Person - zwischen 16-20 Jahre alt - circa 165 cm groß - dunkle Haare - ausländischer Dialekt - südländisches Erscheinungsbild - bekleidet mit einem bunten Schal und dunkler Kleidung

2. weibliche Person - ebenfalls 16 -20 Jahre alt - etwa 170 cm groß - südländisches Erscheinungsbild

Sollten Sie Angaben zu den beiden Personen machen können, melden Sie sich bitte unter 02421 949-6425 bei der Leitstelle der Polizei Düren.

Einige Menschen scheinen die Verunsicherung, die zurzeit bezüglich des Coronavirus herrscht ausnutzen zu wollen. Lassen Sie sich nicht verunsichern und lassen Sie keine Fremden in die Wohnung. Schließen Sie die Tür und rufen Sie, wenn nötig, die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell