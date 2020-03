Polizei Düren

POL-DN: Einbrecher flüchtet ohne Tatbeute

Als ein Einbrecher am Dienstagmorgen in ein Mehrfamilienhaus auf der Paradiesstraße einbrach, wurde er durch eine aufmerksame Zeugin beobachtet. Er flüchtete ohne Tatbeute.

Die aufmerksame Nachbarin konnte gegen 08:45 Uhr beobachten, wie ein dunkel gekleideter Mann die Fensterscheibe an einem gegenüberliegenden Mehrfamilienhaus einschlug und in das Haus kletterte. Die Bewohner des Hauses, die zur Tatzeit noch schliefen, wurden durch das Splittern der Fensterscheibe offenbar geweckt. Sie überraschten den Einbrecher, der in einem Zimmer einen Koffer entwendet hatte. Der Mann flüchtete sofort wieder aus dem zuvor eingeschlagenen Fenster. Den Koffer ließ er auf seiner Flucht vor dem Haus zurück, anschließend entfernte er sich in unbekannte Richtung. Der Mann konnte als circa 1,70 m groß, von kräftiger Statur und ausländischem Erscheinungsbild beschrieben werden. Er hatte schwarze, kurze Haare, einen kurzen Bart und war zwischen 25 und 30 Jahre alt. Bekleidet war er mit einer blauen Jeans und einer schwarzen, glänzenden Jacke mit Kapuze mit Fellbesatz. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Notrufnummer 110 zu jeder Zeit entgegen.

