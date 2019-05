Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster - Diebstahl bei der Fluggastkontrolle

Rheinmünster (ots)

Lange Finger lohnten sich an der Fluggastkontrolle für einen 60-Jährigen nicht, sondern brachten ihm nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls ein. Bereits Mitte März kam es bei der Sicherheitskontrolle der Fluggäste am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden zu dem Diebstahl. Eine 55-jährige Passagierin hatte damals ihre Armbanduhr an der Kontrolle abgelegt und anschließend nicht mehr auffinden können. Wie sich durch die akribischen Ermittlungen der Beamten des Polizeipostens Flughafen-Rheinmünster herausstellte, nahm der zwischenzeitlich ermittelte Tatverdächtige die Uhr in einem günstigen Moment an sich und bestieg danach seinen Flug. Kurz nach seiner Rückkehr aus dem Ausland standen dann die Beamten mitsamt einem Durchsuchungsbefehl vor dessen Haustür. Der Mann gab die Uhr daraufhin heraus, die somit der Frau wieder ausgehändigt werden konnte.

/rs

