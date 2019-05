Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hügelsheim - Karacho auf dem Tacho

Hügelsheim (ots)

Durch sein rasantes Fahrvergnügen hat sich ein 36-jähriger Autofahrer am Dienstagabend quasi selbst zur Strecke gebracht. Der Mittdreißiger geriet kurz vor 18 Uhr auf der K3758 mit über 100 Sachen in eine dort eingerichtete Lasermessung der Verkehrspolizei Baden-Baden. Erlaubt waren übrigens 70 Stundenkilometer. Als er von den Beamten gestoppt und aus dem Verkehr gezogen wurde, stellten die Gesetzeshüter bei einer Überprüfung fest, dass der 36-Jährige keinen Führerschein besitzt. Analog zu seiner zügigen Fahrweise wurden dem Mann in ähnlichem Tempo dessen Fahrzeugschlüssel abgenommen und ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Führerschein eingeleitet. Überdies erwartet den Herrn ein Bußgeld wegen zu schnellem Fahren.

