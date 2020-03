Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Alpen - Unbekannter erbeutete Geld

Zeugen gesucht

Alpen (ots)

Am Freitagabend gegen 17.55 Uhr betrat ein Unbekannter, der sein Gesicht mit einer Kapuze oder einem Schal maskiert hatte, ein Geschäft an der Burgstraße und schrie eine 46-jährige Alpenerin an, Geld aus der Kasse herauszugeben.

Der Räuber begab sich sofort hinter die Ladentheke und öffnete eine der dort vorhandenen Kassen. Er nahm die Geldscheine heraus und forderte von der Alpenerin mit den Worten "mehr, mehr, mehr" weiteres Geld.

Die 46-Jährige öffnete daraufhin eine weitere Kasse, aus der der Unbekannte weiteres Bargeld entnahm. Anschließend verstaute der das Geld in einer schwarzen Plastiktüte und flüchtete aus dem Geschäft in Richtung Bahnhof.

Beschreibung des Räubers:

165 - 170 cm groß, 30 - 40 Jahre alt, sehr schmale Figur, heller Hauttyp. Der Mann trug dunkle Bekleidung. Er sprach gebrochenes Deutsch mit einem osteuropäischen Akzent.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Xanten, Tel.: 02801 / 71420.

