Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Radfahrer stürzte und verletzte sich schwer

Wesel (ots)

Am Samstagabend gegen 21.35 Uhr stürzte aus bislang ungeklärten Gründen und ohne Fremdeinwirkung ein Radfahrer im Kreuzungsbereich der Straßen Schermbecker Landstraße und Kaiserring. Der Radfahrer, ein 60-jähriger Mann aus Wesel, verletzte sich bei dem Unfall so schwer, dass ein Rettungswagen ihn in ein Krankenhaus brachte. Ersthelfer kümmerten sich um den Mann, bis die Rettungskräfte eintrafen.

