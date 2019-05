Polizei Korbach

POL-KB: Frankenberg - Einbruch in Gartencenter

Korbach (ots)

In der Zeit von Samstagnachmittag bis Montagmorgen brachen unbekannte Täter in ein Gartencenter in der Straße Am Grün in Frankenberg ein.

Sie verschafften sich Zutritt, indem sie eine Eingangstür gewaltsam öffneten. Im Gebäude begaben sie sich in den Verkaufsraum, wo sie eine Kasse aufhebelten. Außerdem brachen sie im Gartencenter weitere Türen auf und gelangten so in die Büroräume. Dort öffneten sie mehrere Schränke und Behältnisse. Die Täter erbeuteten Bargeld im unteren vierstelligen Bereich und richteten Schaden in Höhe von ca. 1000 EUR an.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-7203-0, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Pommernstr. 41

34497 Korbach

Pressestelle



Telefon: 05631/971 160 oder -161

Fax: 05631/971 165

E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell