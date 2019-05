Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen - Zwei Autos zerkratzt

Korbach (ots)

Am Samstag zwischen 12.55 und 13.30 Uhr beschädigte ein Unbekannter zwei Autos in der Bahnhofstraße in Bad Wildungen. Der Täter zerkratzte die Beifahrertür eines weißen Dacia Sandero und den rechten Kotflügel von einem grauen VW Golf. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 900 EUR geschätzt.

Die Polizei geht von einem Tatzusammenhang aus und ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/7090-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

