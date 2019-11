Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Königslutter: Polizei sucht Fahrradbesitzer

Wolfsburg (ots)

Königslutter, Niedernhof 14.11.2019, 02.50 Uhr

Wegen Fahrraddiebstahls ermittelt die Polizei gegen einen 53 Jahre alten Beschuldigten aus Königslutter. Der einschlägig polizeibekannte 53-Jährige fiel in der Nacht zum Donnerstag einer Streife der Polizei Königslutter, als er mit Fahrrad auf der Straße Niederhof angetroffen wurde und auf seinem Anhänger ein Herrenfahrrad transportierte.

Da die aufmerksamen Beamten kurz zuvor den 53-Jährigen noch ohne Fahrrad auf dem Anhänger sahen, schauten die Polizisten nun genauer hin. Bei der anschließenden Kontrolle gab der Königslutteraner an, er habe das blaue Herrenrad der Marke Winora eben vom Bahnhofsplatz abgeholt. Es habe dort bei den Fahrradständern gestanden, so der 53-Jährige, dessen Alkoholtest 1,32 Promille ergab. Als die Beamten neben dem Herrenrad noch ein hochwertiges Hinterrad eines Mountainbikes samt Felge und Zahnkranz im Anhänger finden, werden beide Dinge wegen des Verdachts des Diebstahls sichergestellt.

Bei den weiteren Ermittlungen konnten die Beamten das zum Hinterrad gehörende Mountainbike der Marke Serious am nahen Bahnhof sicherstellen. Nun suchen die Ermittler die Besitzer der beiden Räder, die vermutlich den Diebstahl noch nicht bemerkt haben, so ein Beamter. Die Polizei Königslutter bittet die Eigentümer sich mit der Polizeiwache unter Telefon 05353-941050 in Verbindung zu setzen.

