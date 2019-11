POL-WOB: Polizei Helmstedt sucht Zeugen zu Körperverletzung

Polizei Wolfsburg

Helmstedt, Industriestraße 03.11.2019, 00.15 Uhr

Die Polizei Helmstedt sucht Zeugen zu einer Körperverletzung vom 3. November, bei der ein 18-Jähriger aus der Samtgemeinde Nord-Elm nahe einer Helmstedter Diskothek verletzt wurde. Den Ermittlungen nach habe sich der 18-Jährige um 00.15 Uhr im außenliegenden Raucherbereichs des Clubs in der Industriestraße aufgehalten und einen Teil eines Aschenbechers über den Zaun geworfen. Hierbei habe er ungewollt einen dort geparkten Pkw getroffen und beschädigt, räumte der Disko-Besucher auch gegenüber dem Unbekannten ein, der ihm danach Faustschläge verpasst habe. Vermutlich handelte es sich bei dem Gesuchten um den der Besitzer des beschädigten Fahrzeugs, so ein Beamter. Der 18-Jährige habe Prellungen im Gesicht davongetragen, während der Täter flüchtete. Zeugen des Vorfalls wenden sich bitte an die Polizeiwache unter Telefon 05351-5210.

