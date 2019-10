Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Bahnmitarbeiter bei Unfall tödlich verletzt

Frankfurt am Main, Offenbach (ots)

Am Freitagmorgen, gegen 4 Uhr kam es in der Abstellanlage der Deutschen Bahn in Offenbach-Ost zu einem tragischen Unfall, bei dem ein 56-jähriger Mitarbeiter der Deutschen Bahn von einer S-Bahn erfasst und tödlich verletzt wurde. Nach aktuellem Kenntnisstand befand der Mann sich zum Unfallzeitpunkt zu nah am Gleisbereich und wurde von der, aus einer Kurve kommenden S-Bahn erfasst. Der 56-Jährige erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main hat die Unfallermittlungen in dieser Sache aufgenommen.

