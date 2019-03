Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfallflucht zum Nachteil einer Fußgängerin - Zeugenaufruf!

Bad Kreuznach, Poststraße / Nikolauskirche (ots)

Eine 32-jährige Kreuznacherin war am heutigen Samstagnachmittag, gegen 14:30 Uhr, fußläufig in der Poststraße unterwegs gewesen. Hierbei wurde sie von einem Pkw erfasst, welcher rückwärts aus einer Parklücke neben der Nikolauskirche ausparkte. Die 32-Jährige stürzte hierdurch zu Boden und verletzte sich leicht am Bein. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin umgehend von der Unfallstelle. Bislang ist lediglich bekannt, dass es sich um einen roten Kleinwagen mit KH-Kennzeichen gehandelt haben soll. Laut Angaben der 32-Jährigen soll dieser von einem ca. 60 Jahre alten Mann gefahren worden sein.

Die Polizei Bad Kreuznach bittet in dieser Sache um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 8811-0

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell