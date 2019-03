Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall der besonderen Art

Bad Kreuznach, B41, FR BAB61, in Höhe Rüdesheim (ots)

Am Samstagnachmittag kam es gegen 14:00 Uhr auf der B41 in Höhe Rüdesheim zu einem nicht alltäglichen Verkehrsunfall. Ein 33-jähriger Mainzer war mit seinem Pkw samt Anhänger bei Rüdesheim auf die B41 aufgefahren. Hierbei kam der mit Holzbalken beladene Anhänger vermutlich infolge von überhöhter Geschwindigkeit ins Schlingern. Dem 33-Jährigen gelang es anschließend nicht mehr den Anhänger unter Kontrolle zu bringen, sodass dieser sich überschlug und mit der Ladefläche auf der Fahrbahn liegen blieb. Der 33-Jährige und sein Beifahrer blieben unverletzt. Am Gespann entstanden Unfallschäden in Höhe von ca. 2.000 EUR. Die B41 musste aufgrund der erforderlichen Bergungsmaßnahmen zeitweise halbseitig gesperrt werden. Im Rückstau wurde eine vorbildliche Rettungsgasse gebildet.

