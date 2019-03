Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Sachbeschädigung an geparkten Pkw

Bad Kreuznach (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (22/23.03.2019) wurden in der Kurhausstraße, in Bad Kreuznach, mehrere geparkte Pkw beschädigt. An insgesamt 3 Fahrzeugen wurden, durch unbekannte Täter, die Außenspiegel an den Fahrertüren offensichtlich abgetreten. Hierdurch entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 1000EUR.

Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizeiinspektion Bad Kreuznach jederzeit entgegen.

