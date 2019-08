Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche in Firma, Pkw und Wohnungen/Post gestohlen

Hemer (ots)

Eine Firma an der Altenaer Straße hatte in der Nacht zum Samstag ungebetene Gäste: Die hebelten ein Fenster auf, durchwühlten die Firmenräume und flüchteten ungesehen mit verschiedenen Werkzeugen. Die Täter hatten außerdem versucht, eine Kasse aufzubrechen.

Ein unbekannter versuchte am Wochenende am Sundwiger Weg einen Pkw zu stehlen. Der Unbekannte brach zwischen Samstagmorgen gegen 10 Uhr und Sonntagabend gegen 19.10 Uhr mit roher Gewalt die Beifahrertür auf und versuchte, den Motor des blauen Ford Fiesta durch Kurzschließen zu starten.

Am Samstagnachmittag wurde versucht, in ein Einfamilienhaus an der Westendorfstraße einzubrechen. Zwischen 14 und 21.20 Uhr hebelten Unbekannte Keller- und Haustür auf und durchsuchten das ganze Haus. Die Täter entkamen ungesehen mit Schmuck, Bargeld und einer Handtasche.

Unter dem Ufer ereignete sich Samstag ein Einbruchdiebstahl. Unbekannte verschafften sich zwischen 17 und 17.30 Uhr Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Hieraus verschwanden Schmuck sowie elektronische Geräte.

An einem Haus an der Ihmerter Straße wurden in der Nacht zum Sonntag zwei Briefkästen aufgehebelt und die Post entnommen. Außerdem gab es Hebelspuren an einer Kellertür und einem Gitterfenster. Am Samstag gegen 18 Uhr war noch alles in Ordnung. Am späten Sonntagvormittag standen die Briefkästen offen. Die Polizei ermittelt wegen eines besonders schweren Diebstahls und einer Verletzung des Post- und Fernmeldegeheimnisses.

Hinweise nimmt in allen Fällen die Polizeiwache Hemer entgegen.

