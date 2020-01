Polizei Wuppertal

POL-W: SG Unfall in der Solinger Innenstadt - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Gestern (22.01.2020), gegen 14:20 Uhr, kam es in Solingen zu einem Unfall, zu dem die Polizei nach Zeugen sucht. Als ein 54-Jähriger mit seinem Mercedes von der Birkerstraße anfuhr um auf die Straße Werwolf zu fahren, kam es zum Zusammenstoß mit dem VW einer 32-Jährigen, die auf der Straße Werwolf in Richtung Schützenstraße fuhr. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Um den Unfallhergang weiter klären zu können, bittet die Polizei Zeugen, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

