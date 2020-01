Polizei Wuppertal

POL-W: W- Dieb setzte sich mit Elektroschocker zur Wehr

Wuppertal (ots)

Am Nachmittag des 21.01. (14:50 Uhr) ertappte eine 17-jährige Schülerin einen Dieb in der Umkleide einer Sporthalle an der Gathe in Wuppertal. Der ebenfalls 17-jährige Tatverdächtige hatte sich während der Schulsportstunde Zutritt zum Gebäude verschafft und Wertgegenstände, wie Mobiltelefone, Geldbörsen und Bekleidung der Schüler gestohlen. Als er durch die Zeugin bei seinem Vorhaben gestört wurde, versuchte er zu fliehen. Die alarmierten Lehrkräfte und die betroffenen Schüler konnten ihn vor dem Gebäude antreffen. Es kam zu einer Rangelei mehrere Schüler mit dem Dieb. Hierbei hielt der Täter ein Elektroimpulsgerät in der Hand und schaltete dieses auch ein. Ein Schüler erlitt dadurch leichte Verletzungen. Der jugendliche Täter konnte bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen gegen ihn eingeleitet. Diese dauern noch an. (weit)

