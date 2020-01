Polizei Wuppertal

POL-W: SG Zwei Männer in Solingen beraubt

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Freitag (17.01.2020), gegen 22:07 Uhr, kam es in Solingen an der Goethestraße zu einem Raub. Zwei Männer im Alter von 22 und 35 Jahren waren auf dem Gehweg an der Bahnlinie unterwegs, als zwei Unbekannte sie ansprachen und nach Drogen fragten. In der Folge drohten und schlugen die Täter ihre Opfer. Dem Jüngeren nahmen sie einen geringfügigen zweistelligen Bargeldbetrag ab. Dann ent-fernten sich die Räuber in unbekannte Richtung. Ein Täter ist circa 20-23 Jahre alt und 180 cm groß mit schmaler Statur. Er trug schwarze, längere Haare und dunkle Kleidung. Er schielt mit einem Auge und hat eine dunklere Hautfarbe. Der zweite Räuber ist circa 24-26 Jahre alt und 170 cm groß. Auch er hat eine schmale Figur. Er trug schwarze, kurze Haare und einen Drei-Tage-Bart. Bei der Tatausführung war er dunkel bekleidet. Auch er hat eine dunklere Hautfarbe. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

