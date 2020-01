Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG - Einbruchsmeldung

Wuppertal (ots)

Wuppertal - Zwischen dem 16.01. (18:35 Uhr) und 17.01. (07:30 Uhr) schlugen unbekannte Täter das Schaufenster eines Bekleidungsgeschäftes in der Friedrich-Ebert-Straße ein und entwendeten Kleidungsstücke im Wert von circa 1.000 Euro aus der Auslage. In der Berghauser Straße brachen Täter zwischen dem 16.01. (22:00 Uhr) und 17.01. (11:46 Uhr) in eine Gaststätte ein und verwüsteten den Gastraum. Der Sachschaden ist bislang nicht bekannt. Unbekannte Täter verschafften sich am 17.01. (12:10 Uhr bis 12:40 Uhr) Einlass in ein Einfamilienhaus in der Neuenhofer Straße. Gestohlen wurde Schmuck. Weniger Erfolg hatte ein Einbrecher im Steinberger Weg am 17.01.,gegen halb zwei am Nachmittag. Er wurde nach dem Einschlagen der Terrassentür von einer aufmerksamen Nachbarin überrascht und flüchtete ohne Beute aus dem Reihenhaus. In der Sedanstraße gelangten Einbrecher am 17.01. (17:00 Uhr bis 17:39 Uhr) in eine Wohnung und stahlen Schmuck in einem Wert unbekannter Höhe. Zwischen dem 18.01 (15:00) und dem 19.01. (07:05 Uhr) stahlen Einbrecher Schmuck im Wert von circa 2.000 Euro. Dabei verschafften sie sich durch eine Terrassentür Zugang zu der Doppelhaushälfte. Am 19.01. um 3:20 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Schuhgeschäft in der Straße Werth ein. Es wurden Waren im Wert von circa 1.000 Euro gestohlen. Remscheid - Am 17.01. (11:55 Uhr bis 17:10 Uhr) drangen unbekannte Täter in eine Wohnung in der Schützenstraße ein. Sie entwendeten Schmuck und Wertgegenstände mit unbekanntem Wert. Zwischen dem 17.01. (15:00 Uhr) und 19.01. (10:15 Uhr) brachen Täter in ein gewerblich genutztes Gebäude in der Freiheitsstraße ein. Sie hebelten Getränkeautomaten auf und stahlen den Münzgeldinhalt. Solingen - In der Friedrich-Ebert-Straße hebelten Einbrecher ein Fenster eines Einfamilienhauses auf und entwendeten Schmuck in bislang unbekannter Höhe (17.01., 18:38 Uhr). In der Löhdorfer Straße konnten am Samstag (18.01.) gegen 1.00 Uhr in der Nacht vier Einbrecher auf frischer Tat festgenommen worden. Ein Zeuge hatte die Polizei auf den Einbruch hingewiesen. Die Täter im Alter von 40, 36, 22 und 21 Jahren wurden dem Polizeigewahrsam überstellt. Zwischen dem 11.01. (12:00 Uhr) und dem 18.01. (15:00 Uhr) verschafften sich Täter Einlass in eine Wohnung in der Katernberger Straße. Über die Art der Beute wurden bislang keine Angaben gemacht. Am 18.01. (08:00 Uhr bis 20:10 Uhr) drangen unbekannte Täter in eine Wohnung in der Straße Merscheider Busch ein. Über die Art der Beute konnte bislang keine Aussage getroffen werden. (jb)

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284-2013

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell