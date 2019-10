Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe - Mutmaßlicher Fahrraddieb vorläufig festgenommen

Karlsruhe (ots)

Mehrere Stunden nach einem verübten Fahrraddiebstahl in der Karlsruher Waldstraße am späten Mittwochabend konnte das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz den mutmaßlichen Dieb in der Waldhornstraße vorläufig festnehmen. Der bereits polizeilich bekannte 21-Jährige führte neben einem möglicherweise gestohlenen Fahrrad einen Schlüsselbund mit mehreren Fahrradschlüsseln sowie einige portionierte Marihuana-Plomben mit sich. Weitere Ermittlungen, auch bezüglich möglicher weiterer Zweiraddiebstähle, dauern hierzu noch an.

Zeugen hatten den jungen Mann am Mittwoch kurz nach 22.00 Uhr in der nördlichen Waldstraße beobachtet, als er vor einem Discounter ein hochwertiges und mit Fahrradschloss gesichertes Bike mitnahm. Anhand der guten Personenbeschreibung konnte der verdächtige 21-jährige Deutsche schließlich gegen 01.20 Uhr von einer Streife festgenommen werden.

