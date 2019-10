Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen- Zwei Einbrüche in Wohnhäuser

Ettlingen (ots)

Gleich zwei Mal schlugen Einbrecher in Ettlingen zu. Am Mittwoch in der Zeit von 17 Uhr bis 19.45 Uhr schlugen die Täter ein Fenster an einem Haus in der Straße Vordersteig ein, gelangten so in die Räume und entkamen mit Bargeld. Am Donnerstagmorgen erwachten Hausbewohner in der Gottfried-Keller-Straße gegen 4 Uhr, weil sie Geräusche wahrnahmen. Es stellte sich heraus, dass sich offensichtlich ein Einbrecher über die Kellertüre gewaltsam Zugang zum Haus verschafft und Bargeld entwendet hatte. Bis zum Eintreffen der Polizei Ettlingen hatte dieser sich allerdings davon gemacht. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Ettlingen, Telefon 07243 32000, erbeten.

Sabine Doll, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell