Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Pforzheim (ots)

(PF) Pforzheim - 24-Jähriger in Untersuchungshaft

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - erließ am Mittwochnachmittag der Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht Haftbefehl gegen einen 24-jährigen Rumänen. Der Mann ist dringend verdächtig, zusammen mit einem bislang Unbekannten in ein Elektronikgeschäft in der Salierstraße eingebrochen zu sein. Weiter soll er versucht haben, in ein Geschäft in der Luitgardstraße einzubrechen. Zeugen beobachteten Dienstagnacht zwei Männer, die versuchten, in das Geschäft in der Luitgardstraße einzubrechen und verständigten die Polizei. Die beiden Männer konnten zunächst flüchten und warfen hierbei mehrere Elektronikgegenstände weg. Im Rahmen der Fahndung konnte der 24-Jährige vorläufig festgenommen werden. Die weggeworfenen Gegenstände stammen zweifelsfrei aus dem Einbruch in der Salierstraße. In der Nacht kam es zu vier weiteren Einbrüchen bzw. Einbruchsversuchen in der Blücherstraße und Scharnhorststraße. Ob die Straftaten dem 24-Jährigen und seinem bislang unbekannten Mittäter anzulasten sind, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Dr. Bernhard Ebinger, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - Dieter Werner, Pressestelle

