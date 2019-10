POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.10.2019 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Flein: Hoher Sachschaden, Verursacher geflüchtet

Über 5.000 Euro Sachschaden richtete ein Unbekannter bei einem Unfall am Mittwoch in Flein an und flüchtete, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Ein 52-Jähriger parkte seinen blauen Audi S4 um 6.40 Uhr in der Dieselstraße vor dem Gebäude Nummer 5. Als er gegen 16.45 Uhr zurückkam, war der Wagen links hinten erheblich beschädigt. Aufgrund der Art der Beschädigung schließt die Polizei nicht aus, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen LKW mit einer Ladekante handelt. Die Polizei sucht Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Revier in Weinsberg melden möchten.

Heilbronn-Böckingen: Herdplatte nicht ausgeschaltet

Ein Brand in der Stedinger Straße in Heilbronn-Böckingen wurde am Montagnachmittag gemeldet. Als die Feuerwehr eintraf stellten die Einsatzkräfte fest, dass sich Öl in einem Topf erhitzte und zu brennen begann. Offenbar hatte die Bewohnerin vergessen, die Herdplatte auszumachen. Durch die Flammen aus dem Topf wurden der Herd und die Abzugshaube beschädigt. Die Polizei geht von einem Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro aus. Die 18-jährige Bewohnerin wurde durch den entstandenen Rauch leicht verletzt, musste aber nicht ins Krankenhaus.

Heilbronn: Heckscheibe zertrümmert

Einfach eingeschlagen hat ein Unbekannter am Dienstag die Heckscheibe eines in der Sontheimer Straße geparkten VW. Der Täter war in der Zeit zwischen 8.30 Uhr und 13.30 Uhr unterwegs. Der PKW stand vor dem Gebäude Nummer 113. Da es keine Hinweise auf das Motiv oder den Täter gibt hofft die Polizei auf Zeugen. Hinweise gehen an das Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 104-2500.

Leingarten: Felgen gestohlen - Täter gefasst

Schon kurz nach einem Diebstahl in Leingarten am Montagvormittag konnte die Polizei einen Tatverdächtigen festnehmen. Ein 22-Jähriger hatte im Hof seines Hauses vier Alu-Felgen sandgestrahlt und dann ein ganzes Stück entfernt von der Straße gelagert. Am Montag waren sie plötzlich weg. Da aufgrund der geplanten Sperrmüllabfuhr viele "Sammler" unterwegs waren, kontrollierte die Polizei entsprechende Fahrzeuge. Als Beamte einen Bosnier mit seinem Sprinter anhielten, fanden sie die entwendeten Felgen in dem Fahrzeug und konnten sie dem Besitzer zurückgeben. Die Ermittlungen gegen den 23 Jahre alten Tatverdächtigen dauern an.

Gundelsheim: Dumm gelaufen

Dumm gelaufen ist eine Autofahrt für einen 65-Jährigen am Dienstagabend in Gundelsheim. Zeugen beobachteten, wie der Mann in Gundelsheim zu seinem PKW torkelte und Mühe hatte, den Schlüssel ins Türschloss zu stecken. Er fuhr dann weg und wurde von den Zeugen verfolgt. Die alarmierte Polizei traf den Mann zuhause an. Ein Atemalkoholtest erklärte das Torkeln ohne Worte, denn es ergab sich ein Wert von rund zwei Promille. Er musste zu einer Blutentnahme mitkommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

