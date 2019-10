Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.10.2019 mit einem Bericht aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Böckingen: Polizeiposten in der Schuchmannstraße schließt temporär

Zum 1. November 2019 schließt der Böckinger Polizeiposten in der Schuchmannstraße temporär seine Türen. Die vorläufige Schließung ist aus sicherheits- und brandschutztechnischen Gründen notwendig Wie lange Böckingen keinen eigenen Polizeiposten hat ist derzeit ungewiss und hängt davon ab, wie schnell bestehende Umzugspläne vorangetrieben werden können bzw. wie lange die notwendigen Renovierungsarbeiten dauern. Die Beamtinnen und Beamten des Polizeipostens verrichten von nun an und bis auf weiteres im Polizeirevier in der Neckargartacher Straße ihren Dienst. Telefonisch sind sie weiterhin unter der Telefonnummer 07131 31388 erreichbar. Außerhalb der regulären Tagesdienstzeiten kümmert sich das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen, Telefon 07131 204060, um die Belange der Bürgerinnen und Bürger.

