POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.10.2019 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Haßmersheim: Unfallzeugen gesucht

Am Montagmorgen, gegen 08.50 Uhr, streifte ein der Fahrer eines Leihwagens auf der Landestraße zwischen Haßmersheim und Mosbach auf Höhe der Schleuse die Leitplanke. Dies geschah, weil der Mann einem grünen LKW-Kipper, mit Mosbacher Kennzeichen, nach rechts ausweichen musste. Offenbar fuhr dieser in einer Kurve zu weit in der Mitte der Fahrbahn. Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten, werden gebeten sich an das Polizeirevier in Mosbach, Telefonnummer 06261 8090, zu wenden.

