Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal-Varenholz. Einbruch auf Campingplatz.

Lippe (ots)

Am Mittwoch zwischen 1 und 7 Uhr drangen Unbekannte in die Rezeption und das Lebensmittelgeschäft des Campingplatzes im Seeweg ein. Sie beschädigten mehrere Türen und stahlen Bargeld. Der Sachschaden liegt bei rund 2500 Euro. Hinweise zur Tat nimmt das Kriminalkommissariat in Lemgo unter der Rufnummer 05261 / 9330 entgegen.

