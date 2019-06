Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Fahrraddieb gestellt.

Lippe (ots)

Am Dienstag meldete ein Zeuge um 16:40 Uhr einen Fahrraddiebstahl in der Rosenstraße. Kurz darauf entdeckten Polizeibeamte einen Mann, auf den die Täterbeschreibung zutraf. Sie beobachteten, wie er von einem Grundstück, wiederum in der Rosenstraße gelegen, eine Kettensäge und eine Heckenschere mitnahm. Als er die Beamten bemerkte, versuchte er durch die Gärten zu flüchten und ließ sein Diebesgut fallen. Er wurde wenig später in der Pöpinghauser Straße gestellt und festgenommen, wogegen er sich wehrte und die Polizeibeamten beleidigte. Der 38-jährige Lemgoer sitzt in Untersuchungshaft. Das gestohlene Fahrrad konnte noch am Dienstag auf einem Spielplatz in der Berliner Allee sichergestellt werden.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Dr. Laura Merks

Telefon: 05231 / 609 - 5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell