Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Einbrecher auf Firmengelände - Nachtrag.

Lippe (ots)

Über Pfingsten brachen bislang Unbekannte in ein Firmengebäude am Nord-West-Ring ein (wir berichteten). Inzwischen wurde festgestellt, dass auf dem Gelände der dortigen Autoverwertung diverse abgestellte Fahrzeuge beschädigt wurden. Der Sachschaden liegt insgesamt bei zirka 30 000 Euro. Zeugen, die zwischen Freitagabend und Dienstagmorgen Beobachtungen im Bereich des Nord-West-Rings gemacht haben, werden weiterhin gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat in Detmold unter der Telefonnummer 05231 / 6090 in Verbindung zu setzen.

