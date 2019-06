POL-LIP: Detmold. Auto beschädigt.

Polizei Lippe

Am Mittwochmorgen wurde ein in der Hans-Hinrichs-Straße geparkter Mercedes durch ein anderes Auto beschädigt. Um 8:25 Uhr stand der Wagen am Fahrbahnrand und wurde vermutlich von einem blauen Fahrzeug touchiert. Später entdeckte die Halterin den Schaden hinten links an ihrem schwarzen Mercedes. Der Sachschaden liegt bei rund 3000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05231 / 6090 beim Verkehrskommissariat in Detmold zu melden.

