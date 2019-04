Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Fahren ohne Fahrerlaubnis in Varel - Kleinkraftrad war manipuliert

Wilhelmshaven (ots)

varel. Am Dienstagabend, 17.04.2019, kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung gegen 20.55 Uhr in der Windallee einen Kleinkraftradfahrer. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten bei dem 20-Jährigen fest, dass das Kleinkraftrad an der Bauart verändert wurde und dadurch eine höhere Geschwindigkeit fuhr. Die für die höhere Geschwindigkeit erforderliche Fahrerlaubnis konnte der 20-Jährige aus Varel nicht nachweisen, so dass gegen ihn ein Verfahren eingeleitet wurde.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell