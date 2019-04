Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Ergänzende Mitteilung zum Brand einer Tischlerei in Varel - das angrenzende Wohnhaus ist ebenfalls brandbetroffen, Löscharbeiten dauern voraussichtlich noch bis in die Abendstunden an

Wilhelmshaven (ots)

varel. Bei dem Brand des Anbaus einer Tischlerei in der Tanger Straße dauern die Löscharbeiten immer noch, voraussichtlich bis in die Abendstunden an.

Das angrenzende Wohnhaus ist mittlerweile ebenfalls brandbetroffen, das Schadenausmaß derzeit nicht näher zu beziffern, ein weitere ergänzende Pressemitteilung wird voraussichtlich am Mittwoch (17.04.) erfolgen.

Der Brandort kann aufgrund der andauernden Löscharbeiten derzeit nicht betreten werden, so dass keine Aussagen zu einer möglichen Brandursache gemacht werden können, die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell