POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.10.2019 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Leicht verletzt wurden am Montagabend, gegen 18.05 Uhr, drei Insassinnen eines Peugeot. Möglicherweise aufgrund zu hoher Geschwindigkeit verlor die Fahrerin in einer 90-Grad-Kurve auf der Landesstraße zwischen Morsbach und Kocherstetten die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Hierbei kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Sie und beide Mitinsassinnen wurden leicht verletzt und mit Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf circa 6.000 Euro.

Kupferzell: Unfallfahrzeug gesucht

Ohne sich um den Schaden von circa 1.500 Euro zu kümmern, entfernte sich ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug vom Unfallort. In der Zeit zwischen Sonntagabend, 20.00 Uhr und Montagmorgen, 10.15 Uhr, wurde in der Marktstraße in Kupferzell ein Fahrzeug an der Fahrertür eingedrückt und zerkratzt. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher, möglicherweise ein hellblaues Fahrzeug, geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 940441 beim Polizeirevier in Künzelsau zu melden.

Künzelsau: Einfach davongefahren - Zeugen gesucht

Einfach davongefahren ist ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug, nachdem er einen geparkten VW Touran in der Allee in Künzelsau beschädigte. Gegen 10.15 Uhr am Montagmorgen hatte der 56-Jährige Touran-Besitzer sein Fahrzeug auf dem Parkplatz des Landratsamts abgestellt und musste bei seiner Rückkehr, um circa 10.45 Uhr, einen Streifschaden im Bereich der rechten Hintertür feststellen. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Das Polizeirevier in Künzelsau, Telefonnummer 07940 940441, sucht Zeugen, welche Hinweise zum Unfallverursacher geben können.

