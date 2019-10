Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn mit einem Beitrag aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heil-bronn vom 30.10.2019

Landkreis Heilbronn

Gochsen: Mehrere Pferdeställe gerieten in Brand Mittwochmorgen, gegen 03.47 Uhr, gerieten aus bislang unbekannter Ursache mehrere Pferdeställe am nörlichen Ortsausgang von Gochsen, K 2012, in Brand. Fünf Pferde, die sich frei zwischen Weide und der offenen Pferdeställe bewegen konnten, brachten sich selbst in Sicherheit. In einer geschlossenen Stallung verbrannten eine Kuh und ein Pony. Das Feuer war gegen 05.00 Uhr gelöscht. Zur Brandbekämpfung waren Feuerwehren aus Neckarsulm, Gochsen, Kochersteinsfeld und Lampoldshausen im Einsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

