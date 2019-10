Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Über den Fuß gefahren

Autofahrer touchiert Fußgänger beim Ausparken

Ulm (ots)

Offensichtlich übersehen hat ein 41jähriger Autofahrer einen Fußgänger auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Blaubeurer Straße. Der parkte mit seinem Suzuki rückwärts aus, während ein 54jähriger Fußgänger gerade an dessen Auto vorbei lief. Dabei fuhr der Suzuki-Fahrer dem Fußgänger über den Fuß. Der Mann wurde dabei leicht verletzt und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Der Verkehrsunfall wurde durch eine Streife des Polizeireviers Ulm-West aufgenommen. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++( 1871450)

