Ein Unbekannter hat sich am Mittwoch in Biberach unsittlich einer Frau gezeigt.

Wie die 37-Jährige der Polizei mitteilte, sei sie gegen 15.45 Uhr zu ihrem Auto gegangen. Das stand in einem Parkhaus in der Leipzigstraße. Hier sei ihr ein Mann aufgefallen, der sich verdächtig verhalten habe. Er sei an einem Gebüsch gestanden. Sie ging weiter zu ihrem Auto. Beim Verlassen des Parkhauses sah sie den Mann erneut. Er soll zunächst einen braunen Filzhut vor seine Hüfte gehalten haben. Anschließend entfernte er seinen Hut und entblößte sein Geschlechtsteil. Die Frau fuhr davon. Die Polizei Biberach (Tel. 07351/4470) hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Zeugenhinweise. Der Verdächtige sei etwa 50 Jahre alt, 180-190 cm groß und von schlanker Statur. Er trage einen Vollbart und kurze dunkle Haare. Bekleidet sei er mit einer schwarze Stoffhose und einem braunen Sakko gewesen. Dieser Anzug soll ihm offensichtlich zu groß gewesen sein. Einen braunen runden Filzhut soll er ebenfalls dabei gehabt haben.

