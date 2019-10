Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 9-Jähriger bei Unfall leicht verletzt

Karlsruhe (ots)

Am Dienstagmittag ist ein neunjähriger Junge in Karlsruhe auf die Straße gerannt und wurde dort von einem herannahenden Auto erfasst. Dabei erlitt das Kind leichte Verletzungen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei befand sich der Neunjährige kurz vor 13 Uhr zusammen mit seiner Mutter auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Theodor-Rehbock-Straße. Da sie zuvor auf einem Parkplatz auf der gegenüberliegenden Straßenseite waren und dort etwas verloren hatten, wollte der Junge danach suchen. Offenbar ohne auf den Verkehr zu achten, rannte er hierzu auf die Fahrbahn, um die Straße zu überqueren. Der von links herannahende 36-jährige Fahrer eines Audis wollte seinerseits auf den Parkplatz abbiegen und machte eine Vollbremsung, als vor ihm plötzlich das Kind auf die Straße rannte. Dennoch wurde der Junge vom Audi erfasst und auf die Straße geworfen. Dabei erlitt das Kind leichte Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Am Audi entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

