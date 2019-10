Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Neulingen - Zigarettenautomaten von der Wand gerissen und geplündert

Enzkreis (ots)

Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag einen Zigarettenautomaten in Neulingen von der Wand gerissen. Anschließend brachten sie ihn in ein Waldstück plünderten ihn.

Nach den bisherigen Erkenntnissen rissen die Täter im Laufe der Nacht zunächst den an der Kreuzung Hauptstraße/Eisinger Straße an einer Hauswand befestigten Zigarettenautomaten von der Wand. Anschließend transportierten sie den Automaten in ein an der Kreisstraße K4530 gelegenes Waldstück des Neulinger Waldes. Hier öffneten die Diebe gewaltsam den Zigarettenautomaten und entwendeten aus ihm sowohl Bargeld als auch Zigaretten. Der Wert des Diebesguts beläuft sich damit auf mehrere hundert Euro, der entstandene Sachschaden beträgt etwa 500 Euro.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord unter 07231/186-3211 in Verbindung zu setzen.

