POL-KA: Gleich drei Einbrüche musste die Polizei am vergangenen Dienstag in Östringen verzeichnen.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen 15:30 Uhr und 21:00 Uhr, in der Rozenburgstraße in Östringen. gewaltsam Zutritt über die Balkontür In den Räumlichkeiten suchten die Diebe sämtliche Räume auf und öffneten Schränke sowie Schubladen. Ob die Eindringlinge auf ihrer Suche nach Wertgegenständen fündig wurden kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.

Zu einem weiteren Einbruch kam es in der Joseph-Haydn-Straße. Auch hier verschafften sich die bislang unbekannten Täter, im Laufe des Tages, über die Balkontür gewaltsam Zutritt. Auch hier öffneten sie Schränke und Schubladen und suchten nach Wertgegenständen. Ob die Diebe etwas an sich genommen haben, kann auch hier noch nicht genau gesagt werden.

Auch beim dritten Einbruch, der ebenfalls im Laufe des Tages war, kann noch keine Angaben über das Diebesgut gemacht werden. Über die Terrassentür, des Wohnhauses in der Thivierstraße, gelangten die Einbrecher in das Innere. Vermutlich wurden die Diebe, bei ihrer Beutesuche gestört und verließen das Haus bislang unerkannt.

Wer hierzu Beobachtung gemacht hat oder Hinweise geben kann wird gebeten sich mit dem zuständigen Polizeirevier Bad-Schönborn unter 07253/80260 in Verbindung zu setzen.

