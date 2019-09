Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - 120 Dosen Energydrink entwendet

Gronau (ots)

120 Dosen mit Energydrink wollte ein 37-jähriger nach eigenen Angaben lediglich in seinem Auto umpacken. Der Mitarbeiterin eines Verbrauchermarktes hatte sich das am Montag allerdings völlig anders dargestellt: Sie hatte den Gronauer aufgehalten, als er ohne zu bezahlen das Geschäft an der Königstraße mit einem Einkaufswagen und der Ware verlassen hatte. Mit seiner Version des Geschehens überzeugte der 37-Jährige denn auch die alarmierten Polizeibeamten nicht - die Energydrinks und die ebenfalls im Einkaufswagen liegenden Kinesiologie-Tapes landeten wieder im Ladenregal. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige.

