Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Kleine Heide

Lexus in der Nacht gestohlen

Coesfeld (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (21. Februar) haben Unbekannte an der Straße Kleine Heide in Coesfeld einen schwarzen Toyota Lexus gestohlen. Die Täter öffneten und starteten den Wagen offenbar, indem sie die Signalreichweite des "Keyless"-Schlüssels per Computertechnik verlängerten. Der Zeitwert des Wagens: circa 45.000 Euro. Die Polizei rät: "Keyless"-Schlüssel nicht in Nähe der Haustür und über Nacht am besten in einer Metalldose aufzubewahren, um das Signal des Schlüssels abzuschirmen.

Zeugen des Autodiebstahls werden gebeten, sich in Coesfeld bei der Polizei zu melden: Tel. 02541/140.

