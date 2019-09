Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Bagger mutwillig beschädigt

Gronau (ots)

An einem Bagger haben sich Unbekannte am Montag in Gronau zu schaffen gemacht. Die Täter waren nach ersten Erkenntnissen über einen Zaun auf ein Betriebsgelände an der Straße An der Eßseite geklettert. Dort beschädigten die Unbekannten Hydraulikleitungen am Motor, rissen Dichtungen aus den Türen und warfen Werkzeug umher. Vermutlich starteten sie den Bagger auch und bewegten ihn kurz. Abgespielt haben muss sich das Geschehen im Zeitraum zwischen 17.50 Uhr und 20.45 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260.

