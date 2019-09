Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - schwerer Verkehrsunfall

Bocholt (ots)

Aktuell sind Polizei und Rettungsdienste in Bocholt im Einsatz. Dort ereignete sich an der Straße "Am Hünting" ein schwerer Verkehrsunfall. Mindestens eine Person wurde schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber ist im Anflug. Es wird nachberichtet.

Leitstelle der Polizei Borken, Bernhard Weßing

