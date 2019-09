Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - E-Bike gestohlen

Ahaus (ots)

Ein E-Bike haben Unbekannte am Freitag in Ahaus entwendet. Das grau lackierte Damenrad vom Typ Hercules Roberta Pro R8 im Wert von circa 2.600 Euro hatte ab 12.35 Uhr verschlossen an einem Fahrradabstellplatz am Krankenhaus an der Wüllener Straße gestanden; der Diebstahl muss sich dort in der Zeit bis 21.00 Uhr abgespielt haben. Die Polizei bittet um Hinwiese an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

