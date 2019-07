Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Kellerwohnung aufgebrochen

Karlsruhe (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 18:00 Uhr, und Donnerstag, 21:15 Uhr, brachen bislang unbekannt Täter eine in der Ernststraße in Karlsruhe-Rintheim befindliche Kellerwohnung auf. Beim Eintreffen der Polizei konnte eine aufgehebelte Eingangstür vorgefunden werden. Da zunächst unklar war, ob sich die Täter noch in dem Objekt befinden, wurde die Wohnung umstellt. Die Einbrecher konnten allerdings nicht in der Wohnung angetroffen werden. Zahlreiche Spuren wurden sichergestellt. Die Höhe des durch den Einbruch entstandenen Schadens ist bislang noch nicht bekannt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 0721/666-0, mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

